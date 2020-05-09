شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس كورونا.. حالات تتطلب الذهاب بطفلك للطبيب أو المستشفى فوراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتخوف بعض الآباء من اصطحاب أطفالهم لطبيب الأطفال أو حتى لتلقي التطعيمات الأساسية، بسبب انتشار فيروس كورونا لكن هذا التأخير يجعل الطفل عرضة لأمراض أخرى أكثر خطورة مثل: الحصبة، لذا ينصح الأطباء بالذهاب في حالات الطوارئ والاتصال بالطبيب، في السطور التالية نتعرف على الحالات التي تتطلب الذهاب للمستشفى أو الطبيب فوراً، وفقاً لموقعى CNN و dailyvoice.

وعندما يتعلق الأمر بالأطفال الذين تبلغ أعمارهم عامين أو أقل ، من الضروري حضور الفحوصات المنتظمة واللقاحات، حيث تحمي اللقاحات التي يتم إعطاؤها في ذلك العمر من الأمراض التي تهدد الحياة بما في ذلك الحصبة وشلل الأطفال والدفتيريا.

وكذلك تساعد زيارات طبيب الأطفال المنتظمة مع الأطفال في سن الثانية أو أقل على التحقق من الرؤية أو علامات التوحد ومراقبة تطور الكلام والمشي.

وبالنسبة لبعض اللقاحات، يحصل الأطفال على جرعات إضافية عند عمر 4 و 11 و 16 عامًا.

وبالنسبة للأطفال الأكبر سنًا الذين لا يحتاجون إلى لقاحات فإن الفحوصات السنوية يمكن غالبًا تأجيلها أيضًا.

وحذر كبار الخبراء من أن التأخير في التطعيم يمكن أن يسبب تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها في وقت لاحق من العام وقالت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا في بيان: "إن التطعيم هو خدمة صحية أساسية قد تتأثر بوباء COVID-19 الحالي، سيؤدي انقطاع خدمات التطعيم، حتى لفترات وجيزة، إلى زيادة أعداد الأشخاص المعرضين للإصابة وزيادة احتمال الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات مثل الحصبة".



الاطفال وكورونا

حالات تتطلب زيارة طبيب الأطفال فوراً

1-المرض أو الإصابة الحادة التي يمكن أن تكون خطيرة، مثل الطفل الذي يعاني من صعوبة في التنفس، أو ألمًا شديدًا ، أو نعاسًا غيرعادي، أو حمى شديدة، أو جروحًا قد تحتاج إلى غرز أو عظام قد تكون مكسورة.

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2- الأطفال الذين يتلقون علاجات مستمرة لحالة طبية خطيرة مثل السرطان أو أمراض الكلى أو أمراض الروماتيزم. قد يشمل ذلك العلاج الكيميائي أو ضخ أدوية أخرى أو غسيل الكلى أو عمليات نقل الدم.

3-فحوصات للأطفال الصغار الذين يحتاجون إلى تطعيمات أساسية.

4- فحوصات وزيارات للأطفال الذين يعانون من حالات صحية معينة، قد يشمل ذلك الأطفال الذين يعانون من مشاكل في التنفس ، مثل الربو، الذين يجب الاستماع إلى رئتيهم؛ الأطفال الذين يكون ضغط دمهم مرتفعًا جدًا؛ الأطفال الذين لا يكتسبون الوزن؛ الأطفال الذين يحتاجون إلى غرز أو جبيرة ؛ أو الأطفال الذين يعانون من اختبارات دم غير طبيعية تحتاج إلى إعادة الفحص.





إجراءات يتخذها الأطباء في العيادة والمستشفى للوقاية من كورونا

-ارتداء الأقنعة والقفازات الطبية.

-تطهير الأسطح والأرضيات باستمرار وتعقيم الأدوات الطبية.

-تم فحص درجات حرارة الطفل والمرافقين له قبل وصولهم إلى مكتب الاستقبال.

-الحفاظ على التباعد الاجتماعي عند وصول المرضى وانتظار الأطباء.