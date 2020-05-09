شكرا لقرائتكم خبر عن ما الإجراءات الصحيحة فى العزل الذاتى لمنع عدوى كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العزل الذاتى إجراء مهم يطبقه الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا لتجنب نقل العدوى للآخرين، بمن فى ذلك أفراد عائلتهم، والمقصود بالعزل الذاتى هو عندما يلزم الشخص المصاب بالحمى أو السعال أو غير ذلك من أعراض مرض كوفيد-19، بيته ويمتنع عن الذهاب إلى العمل أو الأماكن العامة.

ووفقا للموقع الرسمى لـ منظمة الصحة العالمية هناك بعض النصائح المهمة التى يجيب اتباعها أثناء فترة العزل الذاتى فى المنزل لمنع العدوى بفيروس كورونا:

- اختر للعزل غرفة منفصلة واسعة وجيدة التهوية مزودة بمرحاض ولوازم تنظيف اليدين.

- إذا لم تتوفر غرفة منفصلة فباعد بين أسرّة النوم مسافة متر واحد على الأقل.

- حافظ على مسافة متر واحد على الأقل من الآخرين، بمن فى ذلك أفراد أسرتك.

- راقب أعراضك بشكل يومى.

- اعزل نفسك 14 يوماً حتى لو شعرت أنك بصحة جيدة.

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- إذا ظهرت لديك أعراض الصعوبة فى التنفس يجب استشارة الطبيب فورا.

- حافظ على إيجابيتك وحيويتك بالبقاء على اتصال مع أحبتك بالهاتف أو عبر الإنترنت، أو بممارسة بعض التمارين الرياضية في المنزل.

والحجر الصحى الذاتى هو أن تعزل نفسك عن الآخرين لأنك خالطت شخصاً مصاباً بمرض كوفيد19، رغم عدم ظهور أى أعراض عليك، وينبغى أن تراقب نفسك لرصد أى أعراض قد تظهر عليك أثناء الحجر الصحى والهدف من الحجر الصحى الذاتى هو منع انتقال العدوى فالأشخاص الذين يصابون بمرض كوفيد 19 يمكنهم نقل العدوى إلى الآخرين فوراً، لذلك من شأن الحجر الصحى أن يمنع انتقال العدوى.

الفرق بين العزل الذاتى والحجر الصحى الذاتى والتباعد الجسدى

الحجر الصحى يعنى تقييد الأنشطة وعزل الأشخاص غير المرضى لكنهم ربما تعرضوا للإصابة بعدوى فيروس كورونا والهدف هو منع انتشار المرض في الوقت الذي لا تكاد تظهر أي أعراض على الشخص.

أما العزل فيعنى عزل الأشخاص المرضى الذين تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا ويمكنهم نقل العدوى.

أما التباعد فيعنى الابتعاد عن الآخرين جسدياً وتوصى المنظمة بالابتعاد عن الآخرين مسافة متر واحد على الأقل، وهى توصية عامة يتعين على الجميع تطبيقها حتى لو كانوا بصحة جيدة ولم يتعرضوا لعدوى فيروس كورونا.