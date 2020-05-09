شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. 6 طرق تساعد كبار السن على النوم دون أرق فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرق وقلق وعدم القدرة على النوم بشكل صحى جميعها من الاضطرابات التى يصاب بها كبار السن وخصوصا فى الفترة الأخيرة بعد انتشار فيروس كورونا والذعر الذى يعانى منه الكثيرون، وخصوصا بعد سماع الأخبار التى تؤكد أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أكثر عرضا للإصابة بفيروس كورونا، وحسب ما ذكره موقع familydoctor فإن هناك بعض النصائح التى يجب أن نساعد بها كبار السن للحصول على النوم الصحى دون أرق وهى: Advertisements

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