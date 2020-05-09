إنفو جراف.. معلومة طبية رمضانية.. الفلفل الألوان غنى بفيتامين C

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم "الخليج 365 " فى سلسلة معلومة طبية رمضانية فوائد تناول الفلفل الألوان خاصة مع طبق السلطة في الإفطار ومع وجبة السحور، فهو غنى بفيتامين سي ويحتوى أيضا على البوتاسيوم، هذا المعدن الأساسي قد يحسن صحة القلب بالإضافة إلى أنه يحمى من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم لما يحتويه من عنصر الحديد وفقا لموقع . healthline

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