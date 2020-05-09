الصين تسجل إصابة واحدة بكورونا خلال 24 ساعة

الخليج 365 - وكالاتالسبت 2020/5/9 07:38 ص بتوقيت أبوظبي
أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، السبت، تسجيل إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت اللجنة، في بيان، أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة واردة من الخارج في الـ8 من مايو/أيار.
وقالت اللجنة أيضا إنه تم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة دون أعراض يوم الجمعة، مقابل 16 حالة يوم الخميس.
وجاء في بيان اللجنة أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82887، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.
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