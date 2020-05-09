شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف تتأثر الأحبال الصوتية من الصراخ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحبال الصوتية هى أشرطة نسيجية على شكل حرف V، وهناك العديد من الأسباب التى تعرضها للتلف وتتسبب فى تعرضها للالتهابات، وخلال سلسة "س و ج" التى يقدمها الخليج 365 لقرائه، سنتعرف عليها، وفقا لموقع "healthline".

ما العقيدات الصوتية؟

هى شىء صغير يظهر فى الأحبال الصوتية، وتكون شبه رأس الدبوس أو مثل حبة البازلاء، وهى ورم صغير حميد أى ليس ورما سرطانيا.



الاحبال الصوتية

ما أسباب تكوين العقيدات الصوتية؟

يتعرض البعض للإصابة بالعقيدات الصوتية، نتيجة للتعرض لإجهاد الصوت وكثرة التحدث، والغناء أو الصراخ أو التحدث بصوت عالٍ ولفترة طويلة.



تاثر الاحبال الصوتية

ما الأحبال الصوتية؟

الأحبال الصوتية، هى أشرطة نسيجية على شكل حرف V تمتد إلى منتصف مركز الصوت، فعندما تتحدث أو تغنى، يندفع الهواء من رئتيك إلى الحبال الصوتية ويجعلها تهتز وتصدر الصوت.



الصريخ والاحبال الصوتية

ما أضرار الصراخ على الأحبال الصوتية؟

إذا أفرطت فى استخدام صوتك أو استخدمته بشكل غير صحيح، يمكنك تهيج الحبال الصوتية، والتعرض للإصابة بالتهاب شديد فى الأحبال الصوتية، ويزداد فرص تكوين العقيدات.

ما أسباب تكوين العقيدات الصوتية غير الصراخ؟

هناك العديد من الأسباب الأخرى التى تزيد من فرص تكوين العقيدات الصوتية غير التعرض للتحدث بالصوت العالي، أو الصراخ، ومنها:

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- التدخين

- شرب الكحول.

- التهاب الجيوب الأنفية

- الحساسية

- شد عضلاتك عندما تتحدث

- الآثار الجانبية للأدوية

- قصور الغدة الدرقية.

ما أعراض الإصابة بالعقيدات الصوتية؟

حدوث تغييرات فى الصوت تعد من أبرز الأعراض، فيصبح الصوت أجش، وخشن، ومتعب.

كثرة التنفس أثناء التحدث التى تعد من أبرز الأعراض.

ويشعر أيضا الأشخاص المصابون بالعقيدات الصوتية بألم شديد فى الرقبة، أو فى الحلق عند التحدث.