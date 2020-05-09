شكرا لقرائتكم خبر عن 6 حاجات لو بتعملها فى رمضان.. كورونا مش هيصيبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الوقاية من كورونا يعنى تقوية المناعة، هى النصيحة التى نسمعها دائما منذ بداية انتشار فيروس كورونا، فمع اتباع طرق الوقاية مثل غسل اليدين باستمرار وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى ينصح أيضا بالاهتمام بتقوية الجهاز المناعى لمواجهة الفيروس.

وهناك بعض النصائح التى تساعدك تعزيز المناعة ويمكن اتباعها فى شهر رمضان وحسب ما ذكره موقعhealthline فطرق تقوية المناعة هى:

1: اضطرابات النوم وعدم الانتظام فيه من أبرز الأشياء التى نواجهها فى رمضان لكن النوم الصحى وبعدد ساعات كافية من الطرق التى تساعدك على تقوية المناعة، لذلك عليك تجنب السهر فى رمضان والنوم لمدة 6 إلى 8 ساعات فى اليوم.

2: الإكثار من تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية والمواد المضادة للأكسدة على الفطار والسحور، حيث إنها تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ومقاومة الأمراض ومنها الخضروات والفواكه.

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3: الإكثار من تناول الأطعمة النباتية مثل البقوليات والمكسرات وذلك لاحتوائها على كمية كبيرة من الفيتامينات التى تعزز صحة الجسم وتحد من خطر الاصابة بالفيروسات والالتهابات.

4: الإكثار من تناول الدهون الصحية مثل سمك السلمون وزيت الزيتون، فهى من الطرق الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصر المهمة لصحة الجهاز المناعى ووقاية الجسم من الامراض.

5: الحد من تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكريات لأنه تضعف الجهاز المناعى واستبدالها بالخضروات والفواكه.

6: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا فى رمضان بعد الفطار فذلك يدعم الجهاز المناعى ويمد الجسم بالنشاط والطاقة.