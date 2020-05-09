شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات فقط..ما هو مرض انتباذ بطانة الرحم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الانتباذ البطاني الرحمي هو حالة ينمو فيها نسيج مشابه لذلك التي يتكون عادة داخل الرحم في أماكن أخرى في جميع أنحاء الجسم، والأكثر شيوعًا في منطقة الحوض، تختلف أعراض الانتباذ البطاني الرحمي من سيدة لأخرى، فتعانى بعض النساء المصابات بانتباذ بطانة الرحم من ألم هائل بينما لا تعاني البعض الآخر من أي أعراض على الإطلاق.

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عوامل تزيد من فرص الاصابه بإنتباذ بطانة الرحمتاريخ العائلة وفقا لموقع healthline إذا كان أحد أفراد أسرتك مصابًا بانتباذ بطاني رحمي فإن خطر إصابتك به أعلى بنسبة 7 إلى 10 مرات من الذين ليس لديهم تاريخ عائلي للحالة

إن الانتباذ البطاني الرحمي لدى أفراد الأسرة المباشرين مثل والدتك أو جدتك أو أختك يضعك في أعلى خطر للإصابة بالحال. إذا كان لديك أقارب بعيدون مثل أبناء العم الذين لديهم، فهذا يزيد أيضًا من فرص تشخيصك .

خصائص الدورة الشهرية

كلما زاد تعرضك للحي، زادت فرصتك في الإصابة بانتباذ بطانة الرحم العوامل التي تزيد من تعرضك للدورة الشهرية وبالتالي فإن خطرك يشمل:

وجود 27 يومًا أو أقل به بين كل دورة شهرية.

تبدأ دورتك الأولى قبل سن 12 عامًا.

تعاني من دورة شهرية تستمر سبعة أيام أو أكثر كل شهر.

الحمل

الذي يقلل عدد مرات الدورة الشهرية، يقلل من المخاطر إذا كنتِ تعانين من الانتباذ البطاني الرحمي وكنت قادرًا على الحمل فقد تتلاشى أعراضك أثناء الحمل من الشائع أن تعود الأعراض بعد ولادة طفلك.

الظروف التي تتعارض مع تدفق الحيض الطبيعي

إحدى نظريات الأسباب المرتبطة بانتباذ بطانة الرحم هي تدفق الدورة الشهرية إلى الوراء ، أو التدفق الذي يتحرك للخلف إذا كانت لديك حالة طبية تزيد من تدفق الطمث أو تعوقه أو تعيد توجيهه ، فقد يكون هذا عامل خطر.

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تشمل الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى تدفق الدورة الشهرية إلى الوراء ما يلي:

زيادة إنتاج هرمون الاستروجين.

نمو الرحم مثل الأورام الليفية أو الاورام الحميدة.

شذوذ هيكلي في الرحم أو عنق الرحم .

انسداد في عنق الرحم .

تقلصات الرحم .

اضطرابات الجهاز المناعي

تساهم اضطرابات الجهاز المناعي في خطر الانتباذ البطاني الرحمى، إذا كان الجهاز المناعي ضعيفًا ، فمن غير المحتمل أن يتعرف على أنسجة بطانة الرحم في غير محلها.يتم ترك أنسجة بطانة الرحم المبعثرة لزرعها في الأماكن الخاطئة.يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل مثل الآفات والالتهابات والندبات.

جراحة البطن

في بعض الأحيان ، يمكن لجراحة البطن مثل الولادة القيصرية أو استئصال الرحم أن تفسد نسيج بطانة الرحم، إذا لم يتم تدمير هذه الأنسجة في غير مكانها من قبل الجهاز المناعي ، فقد يؤدي ذلك إلى الانتباذ البطاني الرحمي.