شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض السكتة الدماغية وعوامل الخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السكتة الدماغية من المشاكل التى يتعرض لها البعض وتؤثر على الحالة الصحية وقد تؤدى لوفاة المريض إذا لم يتم إنقاذه فورا، فتحدث السكتة الدماغية عندما يتم منع تدفق الدم للمخ ونتيجة لذلك لا يصل الأكسجين لخلايا المخ مما يسبب موت بعض الخلايا.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك أعراض مختلفة للسكتة الدماغية وهى

أعراض السكتة الدماغية

1:يتعرض المريض لتنميل شديد فى الذراعين والساقين وذلك على أحد الجانبين.

2:ارتباك وصعوبة فى الفهم .

3:يواجه المريض مشكلة فى نطق الكلام.

4:مشاكل فى الرؤية والابصار وعدم القدرة على التركيز.

5:يتعرض المريض لمشكلة فى المشى وعدم الاتزان.

6:الدوخة والدوار الشديد.

7:يعانى المريض من الصداع الشديد.

تَحدُث السكتة الدماغية النزفية عندما يحدث تسريب من الأوعية الدموية في الدماغ أو تتمزَّق، ويُمكن أن تَنتُج حالات النزف داخل الدماغ عن العديد من الحالات التي تُؤثِّر على الأوعية الدموية ومنها

1:ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط.

2:العلاج الزائد بمضادات التخثُّر.

3:انتفاخات في نقاط ضعيفة في جدران الأوعية الدموية (تمدُّد الأوعية الدموية)

4:إصابة جسدية (مثل حادث سيارة).

Advertisements

5:رواسب بروتينية في جدران الأوعية الدموية تؤدى إلى ضعف في جدار الأوعية (الاعتلال الوعائي النَّشَوانِي بالدماغ)

6:السكتة الدماغية الإقفارية تؤدى إلى نزيف.

وهناك عوامل اخرى تزيد من خطر الاصابة بالسكتة الدماغية وهى:

عوامل تزيد من خطر الاصابة بالسكتة الدماغية

1:زيادة الوزن أو السِّمنة.

2: قِلَّة النشاط البدني.

3:شُرْب الكحوليات أو الإفراط في الشرب.

4:استخدام العقاقير الممنوعة مثل الكوكايين أو الميثامفيتامين.

5:ارتفاع ضغط الدم.

6:تدخين السجائر أو التعرُّض للتدخين السلبي.

7:ارتفاع مستوى الكوليسترول.

8:داء السكرى.

9:انقطاع النفس الانسدادي النومي.

10:أمراض القلب الوعائية، بما في ذلك قصور القلب أو عيوب القلب أو عدوى القلب أو إيقاع القلب غير الطبيعي، مثل الرجفان الاذينى.

11:تاريخ شخصي أو عائلي من السكتات الدماغية أو النوبات القلبية أو نوبة نقص التروية العابرة.