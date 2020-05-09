شكرا لقرائتكم خبر عن من بين 100 نوع ..تعرف على التهابات المفاصل الأكثر انتشارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك أكثر من 100 نوع لالتهاب المفاصل ولكن هناك نوعين شائعين منه وهما التهاب مفصل الركبة والتهاب المفاصل الروماتويدي، ومشكلة الركبة هى النوع الأكثر انتشارا نتيجة تلاشى الغضروف في المفصل تدريجيًا وهى حاله عادة ما تظهر بعد منتصف العمر وفقا لتقرير لموقع healthline

أما التهاب المفاصل الروماتويدي هو حالة التهابية يمكن أن تحدث في أي عمر يؤثر على الجسم كله ويمكن أن يشمل المفاصل الأخرى والأعراض الإضافية فهو مرض مناعة ذاتية.

يمكن أن يتطور التهاب المفاصل أيضًا بعد إصابة الركبة يمكن أن ينتج التهاب المفاصل اللاحق للصدمة عن تمزق الغضروف المفصلي أو إصابة في الرباط أو كسر في الركبة، كما يمكن أن تظهر الأعراض بعد عدة سنوات.

يمكن أن يسبب التهاب مفصل الركبة والتهاب المفاصل الروماتويدى أعراضًا مشابهة وهي:

زيادة تدريجية في الألم

عادة ما يبدأ ألم التهاب المفاصل ببطء ، على الرغم من أنه يمكن أن يظهر فجأة في بعض الحالات، في البداية قد يلاحظ المريض ألمًا في الصباح أو بعد أن العمل لفترة من الوقت، قد تؤلم الركبة عند صعود الدرج أو الوقوف من وضعية الجلوس أو الركوع ، قد يشعر أيضًا بالألم عند الجلوس.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي ، غالبًا ما تبدأ الأعراض في المفاصل الأصغر هم أيضا أكثر عرضة لتكون متناظرة ، مما يؤثر على جانبي الجسم قد يكون المفصل دافئًا ومحمرا.

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اما التهاب مفصل الركبة قد تتطور الأعراض بسرعة أو قد تتطور على مدى عدة سنوات اعتمادًا على الفرد يمكن أن تزداد سوءًا ثم تظل مستقرة لفترة طويلة ، ويمكن أن تختلف حسب الأيام تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى تفاقمها الطقس البارد والضغط النفسي والنشاط المفرط.

مع التهاب المفاصل الروماتويدي تظهر الأعراض عادةً على مدى عدة أسابيع ولكن يمكن أن تتطور أو تتفاقم في غضون أيام قليلة يمكن أن يحدث التوهج عندما يزداد نشاط المرض.

التورم

يمكن أن يتسبب التهاب مفاصل الركبة أحيانًا في حدوث التهاب، وهناك أنواع من التورم يكون شديد بسبب تكوين النتوءات العظمية، تورم خفيف، لأن الالتهاب يتسبب في تجمع سوائل إضافية حول المفصل، قد يكون التورم أكثر وضوحًا بعد فترة طويلة من الخمول مثل عند الاستيقاظ في الصباح.

كما يعد تورم المفاصل شائعًا أيضا في التهاب المفاصل الروماتويدي ، لأنه مرض التهابي قد يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل الروماتويدي أيضًا من أعراض أخرى مثل الحمى والتعب والشعور العام بالإعياء.

وذلك لأن التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض جهازي مما يعني أنه يؤثر على الجسم كله وفي الوقت نفسه.