شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق العلاج والوقاية من الاكزيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاكزيما هي مرض جلدي يسبب احمرار للجلد مع الشعور بالحكة وهى حالة مرضية شائعة لدى الأطفال، لكن يمكن أن تحدث في أي مرحلة عمرية، وتعد الاكزيما مرض مزمن وتظهر في شكل نوبات كل فترة قد يكون ذلك مصاحبا لأزمات الربو أو حمى القش.

ووفقا لموقعMayo Clinic لم يتم اكتشاف أي علاج للاكزيما، لكن يمكن لبعض العلاجات وإجراءات العناية الذاتية أن تخفف من الحكة وتمنع الحالات الجديدة من تفشي المرض.

اعراض الاصابه بالاكزيما

بشرة جافة، الحكة التي قد تكون شديدة خاصةً ليلاً، بقع ذات لون أحمر إلى بني رمادي، خاصة على اليدين والقدمين والكاحلين والرسغين والرقبة وأعلى الصدر والجفنين وداخل ثنيتي المرفقين والركبتين، وفي الرضع، الوجه وفروة الرأس، نتوءات صغيرة بارزة يمكنها تسريب سائل وتتقشر عند خدشها، جلدًا سميكًا ومتشققًا وقشريًا، جلدًا مسحوجًا وحساسًا ومتورمًا بسبب الخدش، تبدأ الاكزيما قبل سن 5 سنوات وقد تستمر إلى فترة المراهقة والبلوغ.

ترتبط الإكزيما بتغير جيني يؤثر على قدرة الجلد على توفير الحماية له ويؤدي هذا الأمر إلى جعل الجلد عرضة للعوامل البيئية، والمهيجات ومسببات الحساسية، ربما تلعب الحساسية تجاه بعض الأطعمة دورًا في الإصابة بالإكزيما لدى بعض الأطفال.

ويعد عامل الخطورة الأساسي للإصابة بالاكزيما هو وجود تاريخ شخصي أو عائلي من الإصابة بإكزيما، أو حساسية، أو حمى القش، أو الربو.

طرق العلاج والوقايه من الاكزيما

- رطب البشرة مرتين يوميا فتحافظ الكريمات والمراهم ومستحضرات الترطيب على رطوبة الجلد قد يساعد استخدام الفازلين على بشرة الطفل في الحد من تطور الاكزيما.

Advertisements

- التعرف على المواد المهيجة التي تزيد من سوء الحالة وتجنبها يقلل من نوبات الاصابه بالاكزيما تشمل الأشياء التي يمكن أن تفاقم رد فعل الجلد التعرق والإجهاد والسمنة والصابون والمنظفات والغبار وحبوب اللقاح.

- قد يعاني الرضع والأطفال من توهجات جراء تناول بعض الأطعمة، بما في ذلك البيض والحليب وفول الصويا والقمح فيجب الانتباه للمواد الغذائية المحتملة المسببة للحساسية.

- استغرق وقتًا أقل في الاستحمام إلى مدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة واستخدم ماء دافئًا وليس ساخنًا.

- الاستحمام في البانوي بماء مضاف إليه كلور مبيض وفقا لتوصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأمراض الجلدية حيث يقلل الاستحمام بماء مضاف إليه الكلور المبيض المخفف من البكتيريا على الجلد والعدوى ذات الصلة، ضع 1/2 كوب (118 ملليلتر) من الكلور المنزلي المبيض، وليس الكلور المركز، إلى حوض استحمام تبلغ سعته 40 جالون (151 لتر) مملوء بماء دافئ ، انقع نفسك ابتداء من الرقبة إلى الأسفل أو فقط المناطق المصابة من الجلد لمدة عشر 10 دقائق، ولا تستحم في المغطس بماء مضاف إليه كلور مبيض لأكثر من مرتين أسبوعيًا.

- اختيار نوع مناسب من الصابون يمكن أن يزيل الصابون مزيل العرق والصابون المضاد للبكتيريا الكثير من الزيوت الطبيعية ويجفف البشرة.