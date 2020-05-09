فوائد الخس على صحة الجسم والجهاز المناعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يحتوى الخس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى، حيث إنه يحتوى على فيتامين أ وج وسى والبوتاسيوم والحديد والنحاس والفولات وغيرها من العناصر والفيتامينات التى تعزز صحة الجسم.
وحسب ما ذكره موقع stylecraze فإن فوائد تناول الخس على الصحة هو:فوائد تناول الخس:
1:يحتوى الخس على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وحمايته من المشاكل التى يتعرض لها.
2:تناول الخس يعزز صحة الجهاز المناعى ويحد من خطر الاصابة بالفيروسات والامراض والعدوى، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من العناصر والفيتامينات.
3:يحتوى الخس على نسبة عالية من البوتاسيوم الذى يساعد فى ضبط مستوى ضغط الدم، للك فهو مفيد لمرضى الضغط المرتفع.
4:يحتوى الخس على كمية عالية من الخصائص والفيتامينات وحمض الفوليك المهم لصحة الام والجنين، لذلك ينصح بتناوله أثناء فترة الحمل للوقاية من التشوهات الخلقية.
5:تناول الخس يحد من خطر الاصابة بالامراض السرطانية المتخلفة ويساعد فى علاج الالتهابات وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم.
6:يحتوى الخس على بعض العناصر التى تساعد على انقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة فى الجسم.
7:تناول الخص يساعد على تعزيز صحة الجهاز العصبى وحمايته من التلف والاصابة بالزهايمر والخرف.
8:يحتوى الخس على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة العين والرؤية.
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