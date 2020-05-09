شكرا لقرائتكم خبر عن مش أى وقت.. اعرف إمتى تلعب رياضة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ممارسة التمارين الرياضية من أهم الأشياء التى تساعد فى تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى، كما أنها تحد من خطر الإصابة بزيادة الوزن والسمنة المفرطة وتراكم الدهون فى الجسم، لكن هناك مواعيد محددة للممارسة الرياضة فى رمضان وحسب ما ذكره موقع thenational فهى:

قبل المغرب بساعة

التمرين على معدة فارغة له فوائد على الجسم لكن يكون التمرين خفيفا مثل المشى أو الركض الخفيف حتى لا تتعرض للهبوط والإرهاق، لكن حاول أن يكون ذلك فى منزلك لتطبيق إجراءات العزل المنزلى.

بعد وجبة الإفطار

ساعة واحدة بعد الإفطار هى الوقت المناسب لممارسة التمارين الرياضية، لكن احرص على الإكثار من شرب المياه وتناول وجبتك كاملة.

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بين الساعه 11 مساء و2 صباحا

وهو من الأوقات المناسبة لممارسة التمارين الرياضية، وهو الوقت الذى يكون فيه الجسم أنهى عملية الهضم، ومستعد لأداء التمارين الرياضية دون التعرض لأى آثار جانبية.

قبل السحور

بالنسبة إلى الأشخاص الذين يستيقظون مبكرًا، قد يكون أفضل وقت لممارسة التمارين الرياضية هو قبل السحور، بهذه الطريقة ستحصل على الطاقة من وجبة الليلة السابقة، لكن لا تزال لديك معدة فارغة، وبمجرد الانتهاء، يمكنك تناول الطعام مرة أخرى لتمد الجسم بالطاقة والنشاط.

ومن فوائد ممارسة الرياضة فى رمضان حمايتك من زيادة الوزن، تمد الجسم بالنشاط والطاقة، تعزز صحة جهاظك المناعى، تحميك من التخمة وعسر الهضم.