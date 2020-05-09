زيادة 30% بإصابات كورونا في غانا خلال 24 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جهاز الصحة في غانا، الجمعة، أن الاختبارات أثبتت إصابة أكثر من 500 عامل في مرفق صناعي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليقفز إجمالي عدد الإصابات في البلاد نحو 30% في يوم واحد.



وقال جهاز الصحة في بيان إن الاختبارات أثبتت إصابة 533 عاملاً من بين 1300 عامل في المرفق، الذي لم تذكر اسمه.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في غانا إلى 4012 مقابل 3091 حالة، الخميس، منها 18 حالة وفاة.

ويمثل هذا أعلى عدد من الإصابات في غرب أفريقيا، على الرغم من أن غانا أجرت أيضاً أكبر عدد من الاختبارات في المنطقة.