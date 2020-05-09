مستشفى أميركي يحتفل بطفل 10 أشهر أكمل علاج السرطان الكيميائي

احتفل العاملون في مجال الرعاية الصحية في ولاية كارولينا الشمالية الأميركية، بصبي يبلغ من العمر عشرة أشهر بعد أن أنهى العلاج الكيميائي أخيرا، حيث كان آرون يتلقى العلاج منذ أن تم تشخيص إصابته بسرطان الدم الحاد. وأقام العاملون في مستشفى جامعة ديوك في دورهام، كارولاينا الشمالية، حفلة من الحلوى وهتفوا للصبي أثناء مروره في ممر المستشفى في مشاية للأطفال، وتم نشر فيديو اللحظة المؤثرة على إنستغرام من قبل والدة آرون، غابي رودريغيز، في 18 أبريل/نيسان، في وقت سابق، احتفل الكادر الطبي في مستشفى "خليفة" بتعافي أصغر مريض بفيروس كورونا في الإمارات من المرض.

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