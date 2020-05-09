شكرا لقرائتكم خبر عن تحور فيروس كورونا يحدث انقساما بين العلماء.. هل ظهر نوع أشد عدوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

زعم عدد من العلماء أنه لا يوجد دليل على أن الفيروس التاجي كوورنا تحول إلى سلالات أكثر عدوانية، وذلك على الرغم من الدراسات التي تدعي عكس ذلك.

ولكن خبراء جامعة جلاسكو بأسكتلاندا زعموا أن الادعاءات "لا أساس لها من الصحة" ولا توجد نسخة من الفيروس المنتشر حاليًا أكثر أو أقل قوة من نسخة أخرى.



الخبراء حول سلالة فيروس كوروا

ووفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل"، يعترف الباحثون بأنهم اكتشفوا آلاف الطفرات ، لكنهم قالوا إنها كانت صغيرة جدًا لدرجة أن هذا "طبيعي ومتوقع".

هذه التغييرات ليست كبيرة بما يكفي للتأثير على سلوك الفيروس التاجي SARS-CoV-2 ، أو تقدم أي دليل على وجود سلالات مختلفة ، مما يؤدي بهم إلى استنتاج أن هناك نوعًا واحدًا فقط من الفيروس المنتشر حاليًا.

جميع الفيروسات ، بما في ذلك الفيروس المسبب لـ COVID-19 ، تتحول بشكل طبيعي لأنها تنتشر بين السكان ولكنها ليست عادة سببًا للقلق، ومعظم هذه التغييرات سيكون لها تأثير ضئيل أو معدوم على بيولوجيا الفيروس أو عدوانية المرض الذي تسببه.

ووفقا للتقرير، فإن بعض الفيروسات ، مثل الأنفلونزا ، تتحول بشكل أسرع بكثير ، وهذا هو السبب في إنشاء لقاح أنفلونزا مختلف كل عام لحماية الملايين من الناس ضد سلالات مختلفة.

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درس باحثون من مركز أبحاث الفيروسات (CVR) في جامعة غلاسكو في كتالوج يضم 7.237 طفرة تم تسجيلها في الفيروس التاجي أثناء الوباء.

وقد تم تقديمها إلى قاعدة بيانات من قبل العلماء في جميع أنحاء العالم وتم العثور عليها في 396 تسلسل جيني تم أخذها من عينات من جميع أنحاء العالم، وقالوا إنه على الرغم من أن هذا قد يبدو وكأنه الكثير من التغيير ، إلا أنه معدل تطور منخفض نسبيًا لفيروس معدي مثل السارس- CoV-2.

ثم قام الفريق بتحليل هذه العينات ووجد أن الطفرات من غير المرجح أن يكون لها أي أهمية وظيفية ، والأهم من ذلك أنها لا تمثل أنواع فيروسات مختلفة.

وقال الباحث الرئيسي بالفريق الطبى الدكتور أوسكار ماكلين إن هناك "اختلافًا كبيرًا في التسلسل الجيني" بين عينات مختلفة من الفيروس.

قال: `` يُظهر التحليل التطوري سبب عدم صحة هذه الادعاءات القائلة بأن أنواعًا متعددة من الفيروس تنتشر حاليًا، ومن المهم أن الناس لا يهتمون بالطفرات الفيروسية - هذه طبيعية ومتوقعة عندما ينتقل الفيروس عبر السكان"، لكنه أضاف: "يمكن أن تكون هذه الطفرات مفيدة لأنها تسمح لنا بتتبع تاريخ الإرسال وفهم النمط التاريخي للانتشار العالمي".

ويتوقع الباحثون أن تستمر الطفرات بين الفيروس في التراكم مع استمرار الوباء، حيث من المتوقع ألا يكون لمعظم الطفرات المرصودة أي نتائج على بيولوجيا الفيروس.

ومع ذلك ، يمكن أن يساعد تتبع هذه التغييرات العلماء على فهم الجائحة بشكل أفضل وكيفية انتشار COVID-19 في المجتمع، وذلك وفقا للدراسة المنشورة فى مجلة Virus Evolution.