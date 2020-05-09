شكرا لقرائتكم خبر عن هل إضافة الفلفل أو الشطة للطعام تحمى من كورونا؟.. الصحة العالمية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من الشائعات التى ترتبط بطرق الوقاية من فيروس كورونا تطل عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى كل لحظة، بعضها يمثل خطورة فعلية على صحة الإنسان ويكون لتلك الشائعات بعض الضحايا، وأحد هذه الخرافات المتعلقة بطرق الوقاية والحماية من الإصابة بفيروس كورونا هى إضافة الشطة أو الفلفل إلى الطعام خاصة الشوربة، وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية للرد على مثل هذه الأمور لإنهاء الجدل القائم حولها.

ووفقا للموقع الرسمى لـ منظمة الصحة العالمية تم التأكيد على أن إضافة الشطة أو الفلفل إلى الطعام قد يجعله لذيذاً، لكنه لا يقى من ‏مرض كوفيد 19 ولا يعالجه، وأفضل طريقة للحماية من ‏فيروس كورونا الجديد هى الابتعاد عن الآخرين مسافة متر واحد ‏على الأقل، والحرص على غسل اليدين جيداً وبشكل منتظم، ‏ومن المفيد للصحة العامة أيضا الحفاظ على نظام غذائى ‏متوازن، وشرب كمية كافية من الماء، وممارسة الرياضة بانتظام، ‏ونيل قسط كافٍ من النوم.‏

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وأوضحت المنظمة أنه لا توجد حاليا أدوية مرخصة لعلاج مرض فيروس كورونا ‏أو الوقاية منه‏، فى حين أن العديد من الأدوية قيد التجارب حالياً، فلا يوجد ‏حاليا أى دليل على أن هيدروكسى كلوروكين أو أى دواء آخر ‏من شأنه معالجة كوفيد 19 أو الوقاية منه، كما أن إساءة استعمال هيدروكسى كلوروكين يمكن أن تسبب ‏آثارا جانبية خطيرة وأمراضا وقد تفضى حتى إلى الوفاة. ‏

كما أوضحت منظمة الصحة العالمية أن رش أو إدخال مبيض أو أى معقم آخر إلى الجسم لن يحمى من مرض فيروس كورونا وقد ينطوى على خطورة كبيرة، وحظرت المنظمة من خطورة القيام تحت أى ظرف من الظروف برش أو إدخال مبيض أو أى معقم آخر إلى الجسم فهذه المواد قد تكون سامة إذا تم ابتلاعها، وقد تسبب تهيجاً وتلفاً للبشرة والعينين يجب استخدام المبيض والمعقم بحذر لتعقيم الأسطح فقط مع ضرورة إبقاء الكلور والمطهرات الأخرى بعيدا عن متناول الأطفال.