"كاواساكي" يقتل طفلا في نيويورك.. مرض نادر متصل بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، آندرو كومو، الجمعة، إن طفلاً عمره 5 أعوام توفي في نيويورك بالتهاب نادر يُعتقد أنه مرتبط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الأمر الذي يبرز خطراً جديداً محتملاً على الأطفال من الجائحة.

وأضاف كومو في إفادة صحفية يومية بأن الطفل توفي في مدينة نيويورك، الخميس.

وأشار إلى أن مسؤولي الصحة يحققون في 73 حالة مماثلة جرى تسجيلها في مختلف أنحاء الولاية، إذ ظهرت على الأطفال أعراض مماثلة لأعراض مرض "كاواساكي" أو المتلازمة السمية المماثلة للصدمة والمرتبطة بفيروس كورونا وهو المرض الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا.

وتابع كومو: "في حين أنه نادر، نرى بعض الحالات التي يمكن أن يصبح فيها الأطفال المصابون بكورونا مرضى بأعراض تماثل أعراض مرض (كاواساكي) أو المتلازمة السمية المماثلة للصدمة والتي تسبب حرفياً التهاباً في خلايا الدم لديهم".

وجرى الكشف أولاً عن أمراض الالتهابات التي تهدد حياة الأطفال والمرتبطة بفيروس كورونا في بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، لكن الأطباء في الولايات المتحدة سجلوا مجموعات من الأطفال المصابين بالمرض الذي يمكن أن يهاجم أعضاء متعددة في الجسم ويعطل وظيفة القلب ويضعف صماماته.