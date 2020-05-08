الجيش العراقي يعلن مقتل إرهابيين اثنين في كمين بمحافظة كركوك المزيد

أعلن الجيش العراقي، مساء الجمعة، مقتل إرهابيين اثنين بكمين محكم في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إنه خلال عملية أمنية تمكنت قوة من الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، من قتل إرهابيين اثنين بعد نصب كمين محكم لهما في قرية "الطرفاوي" قرب جبال حمرين ضمن قاطع عمليات كركوك.



وأضافت: "وتمكنت قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين، في وقت سابق من اليوم الجمعة، من اعتقال إرهابيين اثنين والعثور على وكر يحتوي أربعة صواريخ كاتيوشا".

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وذكر البيان أن "قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين نفذت واجب تفتيش وتطهير قرية السلام وشرق جسر السكريات، نتج عنه إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم، والعثور على وكر يحتوي 4 صواريخ كاتيوشا عيار 107 ملم.

وتابع: "وقد جرى معالجتها ميدانيا، فضلا عن وكر بداخله أفرشة تم حرقها بالكامل ووكر يحتوي 5 قنابر هاون ومنضدة رمل موضح عليها المنطقة من (وادي الثرثار إلى منطقة تلول الباج) تم تدميرها بالكامل".

وتشهد مناطق متفرقة من العراق هجمات لعناصر تنظيم داعش فيما تشن القوات العراقية حملات لتعقب المهاجمين في محافظات كركوك وصلاح الدين والأنبار وديالي خلال الأيام الماضية.