البيت الأبيض: ترامب والملك سلمان يؤكدان على قوة الشراكة الدفاعية الأمريكية السعودية المزيد

الخليج 365السبت 2020/5/9 12:14 ص بتوقيت أبوظبي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مجددا، الجمعة، قوة الشراكة الدفاعية الأمريكية السعودية، وفق البيت الأبيض.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، في بيان، إن "الزعيمين اتفقا خلال اتصال هاتفي على أهمية الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، وجددا تأكيد قوة الشراكة الدفاعية الأمريكية السعودية".
وأضاف أن "ترامب والملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ناقشا أيضا قضايا هامة أخرى إقليمية وذات اهتمام مشترك وتعاونهما كقائدين لمجموعتي السبع والعشرين على التوالي".
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