فتاة تتحدى "كورونا" وترسم ملامح وجهها فوق "الكمامة"

واشنطن - لايف ستايل
في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجدّ، التي ُتهدد العالم، إلا أن الفتيات لجأن وسط كل هذه الظروف والأزمات، إلى حيل جديدة واهتمامات أخرى لمواكبة الموضة، غير مبالبيات بالأزمة، وفي هذا الصدد تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي صور لفتاة مستاءة من ارتداء الكمامة الطبية مما لا يظهر وجهها، مما دفعها لرسم باقي ملامح الوجه التي تخفيها الكمامة بواسطة الماكياج.
يذكر أن فيروس كورونا تم إعلانه وباء عالميا بعد أن تفشى في كل أنحاء العالم، مما أجبر الجميع على ارتداء الكمامة الطبية منعا لانتشار العدوى.
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