ملكة بلجيكا تتفقد "سوبر ماركت" في زيارة غير متوقعة وتتحدث مع الموظفين

بروكسل - لايف ستايل
زارت الملكة ماتيلد " Queen Mathilde of Belgium" ملكة بلجيكا، بزيارة غير متوقعة لسوبر ماركت في بلدية جيربينيس في مقاطعة هينو البلجيكية ، السوبر ماركت الذي قامت بزيارته هو سوبر ماركت كارفور غيربينز، والذي يتبع سلسلة سوبر ماركت كارفور الشهيرة (التابعة لمجموعة شركات Mestdagh groupe).
وخلال زيارتها للسوبر مارك، قامت ملكة بلجيكا بالحديث مع الموظفين والعملاء حول تأثير أزمة كورونا على إيقاع العمل في السوبر ماركت، وأهم إجراءات السلامة والوقاية من عدوى كورونا أثناء التسوق.
كانت الحكومة البلجيكية قد قامت على غرار العديد من الحكومات الأخرى في أوروبا والعالم، بفرض سلسلة من الإجراءات للحد من تفشي جائحة كورونا، وتتضمن مطالبة جميع المواطنين بالبقاء في منازلهم والامتناع عن "السفر الداخلي والخارجي غير الضروري"، وتحديد ساعات محددة للتسوق في أماكن التسوق في بلجيكا مع حفاظ العاملين والمتسوقين في أماكن التسوق على مسافات آمنة بينهم، حتى الآن سجلت أكثر من 50,509 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في بلجيكا، وعدد 8,339 حالة وفاة بسبب المرض..
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