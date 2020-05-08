ملكة الدنمارك تشهد مراسم تكريم الجنود الأوروبيين القتلى في الحرب العالمية

حضرت الملكة مارغريت الثانية " Queen Margrethe II of Denmar"، ملكة الدنمارك، مراسم تكريم الجنود القتلى خلال فترة الحرب العالمية في أوروبا، وأقيمت المراسم هذا الأسبوع، أمام النصب التذكاري في متنزه ريفانجين التذكاري " Ryvangen Memorial Park (Mindelunden)" في مقاطعة هيليروب في شمال العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وانضم إلى الملكة في المراسم رئيسة وزراء دنمارك ميت فريدريكسن " Mette Frederiksen"، وشهدت المراسم وضع الملكة، ورئيسة وزراء الدنمارك لإكليل من الزهور أمام النصب التذكاري.

يوافق يوم 4 مايو/أيار من كل عام، ذكرى تحرير الدنمارك من الاحتلال الألماني الذي استمر لمدة 5 أعوام، وانتهى رسميا في يوم 4 مايو 1945، ويوافق ذلك اليوم أيضا الذكرى السنوية 75 لتحرير الدنمارك، ولقد حرصت العائلات الدنماركية، وعلى رأسهم العائلة المالكة الدنماركية، على إحياء ذلك اليوم باتباع التقليد الشهير بإضاءة الشموع على نوافذهم في تمام الساعة 8 مساء يوم 4 مايو من كل عام، وهو اليوم الذي تم الإعلان فيه رسميا استسلام ألمانيا، ويتبع الدنماركيين هذا التقليد، كتذكير بالسنوات الخمس التي قضت فيها مدن الدنمارك لياليها في ظلام دامس تحت الاحتلال.

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