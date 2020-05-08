8 أشياء تزعج الجنين داخل رحم المرأة فما هي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 مايو 2020 10:44 مساءً - قد يعتقد البعض أن الجنين داخل رحم المرأة لايشعر ولايحس بشيء؛ لأنه منعزل تماماً عن العالم الخارجي إلا أن الأبحاث العلمية المتعلقة بالمرأة والحمل تؤكد أنه رغم وجود الجنين داخل الرحم بشكل منعزل عن العالم فهو يحس ويشعر وينزعج ويشعر بالألم عندما تقوم الأم بحركات أو تصرفات. ربما لاتعلم نساء كثيرات هذا الأمر إلا أن ذلك يعتبر حقيقة.



كشفت دراسة عن النساء الحوامل نشرها معهد كارا البرازيلي، الذي يهتم بالشؤون الاجتماعية والنسائية، أن بعض الحركات والتصرفات التي تقوم بها الحامل بشكل مقصود أو غير مقصود قد تزعج الجنين أو تؤلمه أو تجعله في مزاج عكر. ربما تستغرب بعض النساء ذلك إلا أن الجنين الذي يعتبر محمياً من المحيط الخارجي يتأثر بما يدور في المحيط الذي يوجد فيه داخل الرحم. وقد حدد الاختصاصيون ثمانية أشياء تقوم بها المرأة الحامل يكرهها الجنين وينزعج منها ويتألم منها. فما هي هذه الأشياء؟



1 – عندما تضحك الأم





إن ضحك المرأة الحامل، وبخاصة إذا كان بشكل شديد يجعل الجنين يتحرك بشكل لاإرادي؛ ليصطدم بأجزاء من الرحم ويشعر بالألم.





2 – إذا استمرت الحامل واقفة على قدميها لفترة طويلة





هذا يؤدي إلى إجبار الجنين على البقاء في وضعية معينة لمدة طويلة، وهو الأمر الذي يسبب له انزعاجاً كبيراً. فالجنين الموجود داخل سائل يعيش فيه في الرحم يسبح بشكل عشوائي، وبقاؤه في وضعية إجبارية لمدة طويلة يزعجه.





3 – إذا شعرت الحامل بعصبية كبيرة



وأوضحت الدراسة أن العصبية الشديدة للحامل تنعكس سلباً على الجنين الذي يمكن أن يشعر بعدد من الأعراض المزعجة من بينها المغص.





4 – تسليط الحامل الضوء على بطنها



ومما هو مثير للدهشة أن شعور الجنين بالضوء الخارجي يزعجه، بحسب آراء المختصين. فالجنين يكون متعوداً على بيئة مظلمة داخل سائل الرحم، ولايحب الضوء الذي يسلط على هذه البيئة بشكل فوق المعتاد.





5 – عندما تسعل الحامل بشكل قوي

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هذا السعال يؤدي إلى إحداث هزات داخل الرحم تؤثر على عدم استقرار الجنين في وضعية مريحة.





6 – عندما تتناول الحامل أطعمة حارة بالفلفل

الأطعمة الحارة تؤدي إلى شعور الجنين بمغص شديد في البطن يكون مزعجاً جداً له.





7 - تناول الحامل لكمية كبيرة من الطعام



أوضحت الدراسة أن ذلك يؤدي إلى تقليص مساحة وجود الجنين والحد من حرية سباحته المتعود عليها.





8 – قرقعات الجوع في معدة المرأة الحامل



وأخيراً أشارت الدراسة إلى أن القرقعات التي تحدث في بطن الحامل بسبب شعورها بالجوع تؤدي إلى حدوث موجات في السائل الذي يسبح فيه الجنين، وهو أمر مزعج بالنسبة له.

