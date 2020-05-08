حالتا وفاة و9 إصابات جديدة بكورونا في اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة اليمنية، الجمعة، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في العاصمة المؤقتة عدن، مشيرة إلى وفاة حالتين جديدتين.
وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليمن إلى 35 حالة إصابة و7 وفيات.
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