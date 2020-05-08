المغرب يسجل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365الجمعة 2020/5/8 08:17 م بتوقيت أبوظبي
أعلن المغرب، الجمعة، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة.
وذكرت وزارة الصحة المغربية أن الحالات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 5711 حالة.
وقالت إن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 54160 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة الرابعة بعد زوال اليوم.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 186 حالة، فيما تم تسجيل 145 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 2324 حالة.
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