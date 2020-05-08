شكرا لقرائتكم خبر عن عقب لعبتي الفلفل والحرز.. «جوجل» تطلق لعبة Pacman الشهيرة للترفيه على الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محرك البحث جوجل عن إطلاق منصة ألعاب إلكترونية على واجهته الرئيسية لتشجيع الجميع وخاصة الأطفال على البقاء في المنزل ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، وذلك تحت اسم الألعاب في شعار أن جوجل المبتكرة الرائجة.

كل ما عليك القيام به هو الضغط على اللوجو ومن ثم البدء في لعبة pac man الشهيرة وهي المحاولة في التخلص من الأشباح، لتتصدر بذلك تريندات جوجل.

ويذكر أن جوجل قام من قبل بتغيير شعاره لتوعية العالم أجمع بضرورة البقاء بالمنزل للحماية من الإصابة بالعدوى كورونا وقدم لعبتي الجزر والفلفل في وقت سابق.