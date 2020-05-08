تسجيل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في دولة الإمارات

أبوظبي – لايف ستايل أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة ، اليوم عن تسجيل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 16,793 حالة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم تسجيل تسع حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 174 حالة. وأشارت إلى شفاء 265 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء3,837 حالة. Advertisements قد يهمك ايضا: إيطاليا تسجل 4782 إصابة جديدة بفيروس كورونا و727 حالة وفاة الأردن تسجل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

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