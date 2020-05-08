المغرب تعلن اليوم عن تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 113 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5661، فيما ارتفع عدد المتوفين إلى 185 بعد الإعلان عن حالتي وفاة جديدتين.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2302 بعد تعافي 123 شخصاً.

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