الإصابات بفيروس كورونا في الأردن ترتفع إلى 508 حالة

سجلت الأردن اليوم، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 508 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن 5 حالات هي لسائقي شاحنات اثنين منهم أردنيين وثلاثة أجانب، و9 حالات لمخالطين لحالة إيجابية أعلن عنها سابقًا، مبينًا في الوقت نفسه شفاء 4 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 390 حالة. قد يهمك ايضا: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سنغافورة والإجمالى 1049 حالة سنغافورة تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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