ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 26435 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 26435 حالة، توفيت منها 599، وتماثلت للشفاء 7530 حالة، في حين تخضع 17713 حالة للحجر الصحي الإلزامي.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن من إجمالي الإصابات في باكستان توجد 10033 حالة في إقليم البنجاب، و9691 حالة في إقليم السند، و3956 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و1725 حالة في إقليم بلوشستان و394 حالة في منطقة جلجت بلتستان و78 حالة في منطقة كشمير الحرة و558 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.
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