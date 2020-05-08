نيجيريا تسجل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت نيجيريا اليوم 381 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 3526 حالة. أفاد المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن حالات الشفاء من هذا الوباء وصلت إلى 601 حالة، بينما وصلت حالات الوفاة إلى 107 حالة. قد يهمك ايضا: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سنغافورة والإجمالى 1049 حالة سنغافورة تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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