ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 5711 حالة

سجلت المغرب اليوم ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصل إلى 5711 حالة، بعد تسجيل 163 إصابة جديدة، وتسجيل وفاة 3 أشخاص.
وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 2324 حالة بعد تعافي 154 شخصاً.
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