شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تهتمين بصحة طفلك فى سنة أولى صيام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوار ودوخة وإرهاق جميعها من من اعراض التعب نتيجة الصيام وفى الغالب يعانى منها الاطفال وخصوصا فى السنة الاولى من الصيام، لذلك لا بد من التأكد من الحالة الصحية للطفل قبل السماح له بالصيام مع الاهتمام بالتغذية السليمة له.

وحسب ما ذكره موقع mybabyclinic ، نظرًا لأن معظم الأطفال ليس لديهم الكثير من السموم أو الدهون المتراكمة ، فإن الصيام يمثل تحديًا ويمكن أن يكون أكثر إرهاقًا للأطفال من البالغين.

لذلك يجب اتباع بعض النصائح لحمايتهم من التعب اثناء الصيام وهى:

1:شجعى طفلك على تناول الاطعمة التى تحتوى على كربوهيدرات معقدة وبروتينات فى وجبة السحور ، لانها تساعد على تجديد النشاط والطاقة وتساعد على الشعور بالشبع خلال فترة الصيام ومنها" البيض،الجبن،الخبز،الحبوب الكاملة".

2:لكى تحافظى على صحة طفلك فى الصيام يجب أن تهتمى بترطيب الجسم وحمايته من الجفاف وذلك من خلال الاكثار من تناول السوائل الطبيعية وشرب المياه خلال الفترة ما بين الفطار والسحور.

3:حاولى أن تمنعى طفلك عن الافراط فى تناول الحلويات والاطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكر لأنها تسبب تقلبات المزاج.

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4:تجنب تناول المشروبات التى تحتوى على نسبة عالية من الكافيين او المشروبات الغازية واستبدالها بالعصائر الطبيعية.

5:شجعى طفلك على تناول الخضروات والفواكه على الفطار أو السحور لانها تمد الجسم بالعناصر الغذاية التى تعزز جهازه المناعى وتحميه من العطش.

6:اعطى طفلك التمر او عصير الفواكه على الافطار فيساعد ذلك على صحته وحمايته من التعب والارهاق.

7:شجعى طفلك على تناول الشوربة على وجبة الفطار لانها غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة جسمه.

8:تجنبى اعطاء طفلك الاطعمة الدهنية والمقليات حتى لا تؤثر على صحة جهازه الهضمى.