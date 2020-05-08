شكرا لقرائتكم خبر عن العلماء يحاولون فك شفرة "مرض غامض" يصيب الأطفال أثناء وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يسلم الأطفال من المضاعفات الخطيرة للإصابة بفيروس كورونا، وانتهى المطاف بعدد منهم بأمراض خطيرة في وحدات العناية المركزة بأعراض تشبه الصدمة في الأسابيع الأخيرة، مما يضيف غموض أكثر على خبايا الفيروس التاجي الجديد كوفيد 19، ويحاول العلماء فك شفرة هذا المرض الغريب الذي يصيب الأطفال فى ظل تفشى وباء كورونا وفقا لتقرير لصحيفة sciencealert العلمية.

بدأ مسئولو الصحة في نيويورك في إصدار تنبيهات في 4 مايو حول المرضى الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 15 عامًا، لإصابتهم بالتهاب في أنظمة أعضاء متعددة واعراض مرض كاواساكي ، وهو مرض في مرحلة الطفولة من أصل غير واضح وارتفع عدد الأطفال الذين يعانون من هذه الحاله الخطيرة الى 64 حالة مشتبه بها في 6 مايو.

قبل بضعة أيام أخطر المسئولون في المملكة المتحدة الأطباء بحالات مماثلة هناك، واصفين إياهم أيضًا بأن لديهم ميزات مشابهة لمرض كاواساكي ومتلازمة الصدمة السامة ومعظمهم أطفال أثبتت إيجابية حالتهم بفيروس كورونا.

ومع ذلك، قد يكون من السابق لأوانه رسم اتصالات بمرض كاواساكي على الرغم من وجود بعض أوجه التشابه بين الأمراض، إلا أن هناك أيضًا العديد من الاختلافات.

ووفقا للتقرير يجرى مارك هيكار أستاذ مساعد جامعة بوفالو جامعة ولاية نيويورك بقسم أمراض الأطفال المعدية بحث طبي حيوي باستخدام الاستجابات المناعية للجسم ، وخاصة الأجسام المضادة المنتجة ، للمساعدة في العثور على سبب المرض وللمساعدة في تصميم اللقاحات.

وقامت المجموعه البحثية بجمع عينات من حالات مرض كاواساكي لسنوات، ومع جائحة فيروس كورونا بدأ الباحثين في تطوير اختبارات لتقييم استجابة الأجسام المضادة للفيروس.

التقارير الأخيرة عن بعض حالات كوفيد 19 التي تبدو مثل مرض كاواساكى، يجري الآن اختبارات لمعرفة ما إذا كانت هناك استجابة مناعية مماثلة بين حالات كوفيد 19 وحالات مرض كاواساكى.

مرض كاواساكي هو حالة التهابية لدى الأطفال الذين يصابون بحمى طويلة ، والتهاب الفم والشفاه ، والطفح الجلدي ، وتورم في اليدين والقدمين ، والعين الملتهبة ، وتورم العقدة الليمفاوية التي عادة ما تكون على جانب واحد فقط من الرقبة يمكن أن تكون هناك أيضًا حالات غير مكتملة لا تحتوي على جميع هذه الأعراض.

يمكن أن يكون لمرض كاواساكي عواقب وخيمة يعاني ما يقرب من ربع الأطفال الذين تم تشخيصهم به من التهاب في الأوعية التي تغذي القلب ، ونادراً ما يصاب الأطفال بنوبات قلبية أو صدمة ويحتاجون إلى رعاية مكثفة لفترة طويلة.

Advertisements

ولا يعرف العلماء حتى الان ما الذي يسبب مرض كاواساكي، تم اقتراح سلسلة من الفيروسات والبكتيريا والفطريات والعوامل البيئية في الماضي، بما في ذلك أفراد آخرين من عائلة الفيروسات التاجية.

على الرغم من عدم معرفة أسباب مرض كاواساكي وجد الباحثين أن العلاجات في الوقت المناسب باستخدام مستحضرات الأجسام المضادة البشرية المجمعة مثل الجلوبولين المناعي الوريدى يمكن أن تقلل بشكل كبير من التهاب الأوعية القلبية.

وقال الباحثين هناك عدد من الأسباب التي تجعل الاضطراب الالتهابي المرتبط بـفيروس كورونا ومرض كاواساكي يبدو أنهما كيانان مختلفان.

على الرغم من وجود بعض التداخل، فإن هذه الحالات المرتبطة بـكوفيد 19 لها نتائج مختبرية مختلفة إلى حد ما، يميل أيضًا إلى أن يكون هناك ألم بطني شديد وغثيان وقيء في الحالات الجديدة أكثر من المعتاد لمرض كاواساكي.

كما أن أعمار ومواقع الحالات الجديدة الموصوفة ليست نموذجية لمرض كاواساكي. العديد من الأطفال الذين يعانون من صدمة شديدة مرتبطة بكوفيد 19 هم خارج الفئة العمرية النموذجية لمرض كاواساكي ، الذي يستهدف بشكل أساسي الأطفال دون سن السابعة.

ومع ذلك، فإن بعض الأطفال المصابين بمرض كاواساكي سوف يكونون إيجابيين للفيروس التاجي الجديد كورونا ففي أمريكا الشمالية، هناك ما يقدر بـ 5000-6000 حالة سنوية من مرض كاواساكي.