شكرا لقرائتكم خبر عن حارب كورونا وقوى مناعتك على الفطار بـ شوربة المشروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نحرص دائما على فطار رمضان 2020 على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتساعدنا على الوقاية من خطر الاصابة بفيروس كورونا، لذلك ضمن سلسلة موضوعات حارب كورونا وقوى مناعتك على الفطار ينصح بتناول شوربة المشروم على الفطار نظرا لفوائده العديدة للمناعة.

وحسب ما ذكره موقع goodhousekeeping فإن المشروم يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين د وبعض العناصر والفيتامينات الاخرى الهامة لصحة الجسم والمناعة، حيث يساعد على تعزيز صحة المناعة ومقاومة الفيروسات والعدوى، كما له فوائد عديدة أخرى للصحة وهى:

1:يعتبر المشروم من افضل أنواع الاطعمة الغنية بالمواد المضادة للاكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة.

2:يحتوى المشروم على بعض الخصائص التى تساعد على تقوية العضلات والمفاصل والحد من خطر الاصابة بالالتهابات وهشاشة العظام.

3:تناول المشروم يساعد على تعزيز صحة الجهاز العصبى والوقاية من الاصابة بالزهايمر والخرف.

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4:يحتوى المشروم على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تقوية القلب وحمايته من تصلب الشرايين والجلطات.

5:تناول المشروم يمد الجسم بالنشاط والطاقة ويحميه من الشعور الدائم بالتعب والارهاق.

6:يحتوى المشروم على بعض الخصائص والفيتامينات التى تعمل على ضبط مستوى السكر والدم فى الجسم وخفض نسبة الكوليسترول.