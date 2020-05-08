جدول وجبات طفلك الصائم في الأسبوع الثالث من رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 مايو 2020 08:49 مساءً - جدول المحتوى

1. وجبات طفلك في اليوم الخامس عشر من رمضان

2. وجبات طفلك في اليوم السادس عشر من رمضان

3. وجبات طفلك في اليوم السابع عشر من رمضان

4. وجبات طفلك في اليوم الثامن عشر من رمضان

5. وجبات طفلك في اليوم التاسع عشر من رمضان

6. وجبات طفلك في اليوم العشرين من رمضان

7. وجبات طفلك في اليوم الحادي والعشرين من رمضان

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لاشك أنك تشعرين بسعادة بالغة لأن طفلك قد بدأ بالصيام مثل الكبار، وربما يكون هذا هو عامه الأول في الصيام، ولكنك تبدين قلقة بشأن ما يناسب طفلك من وجبات على مائدة الإفطار والسحور، وذلك لأنك حريصة على صحته، وكذلك تحبين أن يستمتع بالمائدة الرمضانية لكي يتشجع على الصيام ويستمر فيه، ولذلك تقدم لك " الخليج 365" ومن خلال اللقاء بأخصائية التغذية الدكتورة منى سعيد، وضمن حملة " الخليج 365" مرحباً بيتي هذا الجدول الغذائي للأسبوع الثاني من شهر رمضان فتابعي معنا ويهمنا أن تبلغينا برضاك عن جدول الأسبوع الأول ومدى إعجاب طفلك بما قدمنا لك من مقترحات للوجبات.

1. وجبات طفلك في اليوم الخامس عشر من رمضان

وجبة الإفطار

دجاج محشي بالخضار.

أرز ابيض مفلفل.

سلطة خضار.

عصير فواكه طازج.

وجبة السحور

فول مدمس بالبندورة.

بيض مسلوق.

عصير طازج أو قطع فواكه

2. وجبات طفلك في اليوم السادس عشر من رمضان

وجبة الإفطار

ناجتس الخضار"خضار مقلية على شكل عجة"

سامبوسك باللحم المفروم.

سلطة أو فتوش.

عصير وفواكه.

وجبة السحور

شكشوكة "بيض وبندورة".

سلطة لبن بالخيار.

فاكهة الموسم.

3. وجبات طفلك في اليوم السابع عشر من رمضان

وجبة الإفطار

صينية صدور دجاج بالكريمة والمشروم.

فتوش.

عصير وفواكه.

صنف حلويات بعد الإفطار بساعتين.

وجبة السحور

بيض أومليت.

سلطة اي نوع.

فواكه أو عصائر ويفضل تقديم الموز على السحور.

4. وجبات طفلك في اليوم الثامن عشر من رمضان

وجبة الإفطار

مكرونة بالكريمة وصدر الدجاج.

تبولة.

لبن زبادي.

حلويات مثل القطايف أو الكنافة.

عصائر طازجة.

وجبة السحور

بطاطس مسلوقة.

مربى وجبن قريش.

عصير أو فواكه أو مكسرات قليلة الملح.

5. وجبات طفلك في اليوم التاسع عشر من رمضان

وجبة الإفطار

صينية كوسا بالباشميل واللحم المفروم.

سلطة خضار طازجة.

عصائر الموسم المتوفرة.

حلويات بعد الإفطار بساعتين.

مكسرات غير مملحة.

وجبة السحور

فول مدمس بالبيض.

جبن قريش.

مربى أو دبس التمر بالطحينة.

عصير وفواكه.

6. وجبات طفلك في اليوم العشرين من رمضان

وجبة الإفطار

مكرونة إسباجيتي بأقراص اللحمة.

سلطة خضار.

شوربة لسان عصفور.

عصير طازج.

وجبة السحور

بطاطس بوريه.

كوب من الحليب.

فواكه طازجة أو مجففة.

7. وجبات طفلك في اليوم الحادي والعشرين من رمضان

وجبة الإفطار

روبيان بالأرز.

سلطة يوناية.

عصير طازج.

حلويات بعد الإفطار بساعتين أو فواكه مجففة.

وجبة السحور