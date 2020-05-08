تجربتي مع الزبادي والليمون للكرش

منذ مدة طويلة وأنا أعاني من مشكلة الدهون المتراكمة في منطقة الكرش، لذا وفي خلال بحثي عن خلطة طبيعية يمكنها أن تساعدني على حرق دهون الكرش وجدت أن هناك وصفة يقال عنها أنّ نتائجها مضمونة، وهي خلطة لبن الزبادي والليمون. في الحقيقة أنا كنت أعرف أنّ لعصير الليمون خصائص تنحيفية عديدة، وكذلك اللبن الزبادي، حيث يمكن لتناوله أن يؤدي إلى إذابة الدهون من منطقة الكرش، ولكن لم أفكّر يوماً أبداً في جمع هذين المكوّنين مع بعضهما، لذا أردت تجربة هذه الخلطة، علّها تؤمن لي فائدة مضاعفة...

إليك في ما يلي تجربتي الخاصّة مع لبن الزبادي والليمون لإذابة دهون الكرش



الخطوة الأولى:

جمعت معلومات عن خصائص الليمون واللبن الزبادي، لذا قبل أن أجرّب تناول خلطة الليمون واللبن الزبادي، أردت أوّلاً أن أستعلم أكثر عنّ كلّ من هذين المكوّنين الموجودين أصلاً في مطبخ كلّ شخص في وطننا العربي:

الليمون:

الليمون عنصر هامّ لتنقية الجسم من السموم، لأنّه يحتوي على مضادّات للبكتيريا تنقّي الجسم وترفع من مستوى المناعة، ولهذا السبب فهو مكوّن رئيسيّ في أيّ نظام منقٍّ للجسم من السموم أو ما يعرف بالـ Detox، كما أنّه مصدر للألياف الطبيعيّة ومحفّز لعمليّة حرق الدهون.

اللبن الزبادي:

لا يحتوي اللبن الزبادي على عدد كبير من السعرات الحرارية. من 36 إلى 64 سعرة فقط لكلّ 100 غ. وهو يعتبر مصدراً مهماً للبكتيريا اللبنية التي تساهم في إعادة التوازن إلى الأمعاء والقضاء على انتفاخ المعدة، فضلاً عن أنّها تلعب دوراً مهماً في تعزيز المناعة. ويحتوي اللبن الزبادي أيضاً على نسبة عالية من البروتينات سهلة الهضم والمعادن مثل الفوسفور والبوتاسيوم والزنك والمغنسيوم إضافة إلى اليود والفيتامينين A وB والنياسين والفوليك أسيد، بالإضافة إلى الأمينو أسيد الذي يعمل على حرق الدهون بسرعة.



الخطوة الثانية:

جمعت معلومات عن أسباب تراكم الدهون في البطن كي أحدّد بأي طريقة عليّ أن أتناول خلطة اللبن الزبادي والليمون لأضمن أفضل فائدة وأسرع نتيجة:

أسباب تراكم الدهون في الجسم:

1- تناول الحلويات يسبب زيادة مفرطة في الوزن، لأنها غنية بالسعرات الحرارية؛ خاصة إذا كانت تحتوي على الجبن أو المكسرات والقشطة، وفي حالتي بالذات أنا أعشق تناول الحلويات وخاصّة الحلويات العربية. عليّ بالتالي القيام بمجهود كي أحدّد من الكمّية التي سأتناولها منها.

2- عدم تناول الماء بالمعدل الطبيعي الذي يحتاجه الجسم، والذي يصل إلى عشرة أكواب في اليوم، يؤدي إلى السمنة؛ إضافة إلى أن تناول الماء يعمل على التخلص من السموم والفضلات المتكدسة في الجسم. في الحقيقة، أنا من الأشخاص الذين يحبون شرب الماء، لذا فأنا اشرب يومياً ما يقارب 5 إلى 6 أكواب من الماء. ربّما عليّ زيادة هذه الكمّية، وهذا سيكون سهلاً بالنسبة إليّ.

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3- تناول أطعمة غير صحية، كثير منا يتناول أو يتبع أنظمة غذائية غير صحية، مليئة بالدهون والسعرات الحرارية، وهذا يسبب تراكم الدهون في منطقة الفخذين. إنّ تواجدنا في المنزل هذه الفترة جعلنا نتناول أطعمة محضّرة منزلياً وهي صحّية أكثر من الوجبات السريعة التي كنت أتناولها قبل زمن الحجر المنزلي.

4- قلة المجهود البدني تؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة الفخذين، لذا عليّ ربّما أن أضاعف مفعول رجيم اللبن الزبادي والليمون بالقيام بتمارين رياضية، كالمشي على آلة Treadmill وأو ركوب الدراجة، وربّما أيضاً إتّباع تمارين رياضية عبر الأنترنت تهدف إلى إذابة الدهون من منطقة الكرش والأرداف.

5- يعد تناول المشروبات الغازية من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى زيادة في الوزن، لذا يجب عليّ الابتعاد كلّياً عن تناولها، ومن الأفضل استبدالها بالعصائر الطازجة. هذا أيضاً سهل، فنحن مقبلون على فصل الصيف الذي تكثر فيه الفواكه والخضراوات الطازجة التي ستساعدني في حميتي. قد اختار تناول عصير البطيخ الأحمر لقلّة السعرات الحرارية فيه.

الخطوة الثالثة:



رجيم اللبن الزبادي والليمون الذي اخترته

كان عليّ أن أختار حمية فعالة وسهلة التطبيق، ولا أملّ منها كما كنت أفعل في السابق مع حميات أخرى صعبة التطبيق، خصوصاً أن حمية الزبادي والليمون لا تساعد على حرق الدهون فقط، بل إنّها تمدّ الجسم بالكثير من المغذيات، وتنقّيه من كل السموم الضارة.

ولقد اخترت رجيماً يمكن أن يساعد على حرق الدهون المتراكمة لدي بسرعة. كما أنه يتيح لي خسارة ما يصل إلى 3 كيلوغرامات في 5 أيام، في حين أنه يمدّني بالعناصر المغذية مثل البروتينات والفيتامنيات A وB وC إضافة إلى المعادن، ويساعدني على تنقية الكبد من السموم وعلى تعزيز عملية المرور المعوي لديّ.

طريقة تطبيق رجيم اللبن الزبادي والليمون الذي اخترته:

في كل صباح وقبل الفطور، كان عليّ شرب كوب من الماء معتدل الحرارة مع القليل من عصير الليمون.

ثم اتّبعت هذا البرنامج:

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اليوم الأول

الفطور: مشروب ساخن من دون سكّر، قطعتان من الخبز المحمص، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي.

الغداء: حبة طماطم مع بيضة مسلوقة، كوبان من اللبن الزبادي.

وجبة خفيفة: كوب من لبن الصويا.

العشاء: طبق سلطة يحتوي على الخيار والأعشاب، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي مع القليل من عصير الليمون.

اليوم الثاني

الفطور: مشروب ساخن من دون سكّر، ثمرة فواكه موسمية، كوب من اللبن الزبادي، قطعتان من الخبز المحمص.

الغداء: حبة طماطم، كوب من اللبن الزبادي مع ثمرة موز.

وجبة خفيفة: القليل من مربى التفاح الطبيعي.

العشاء: سلطة كراث، كوبان من اللبن الزبادي الطبيعي.

اليوم الثالث

الفطور: مشروب ساخن من دون سكّر، حبة تفاح، قطعتا خبز محمص، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي.

الغداء: 50 غ من الأرز أو القمح الكامل المطهو، حبة طماطم، كوبان من اللبن الزبادي مع حبة كيوي.

وجبة خفيفة: حبة فواكه منزلية.

العشاء: كوبان من اللبن الزبادي الطبيعي مع حبة فواكه حمراء.

شروط رجيم اللبن الزبادي والليمون

من شروط هذا الرجيم أنّه لا يجب اتّباعه أكثر من المدة المحددة، فنسبة الحموضة في اللبن الزبادي بالإضافة إلى الليمون قد تضرّ بالمعدة على المدى الطويل.

التزمت بهذا الرجيم على مدى ثلاثة أيام، وبالفعل لاحظت نقصاً في وزني طال 3 كلغرامات، أي بمعدّل كيلوغرام واحد في اليوم، وهذا بالطبع كان له تأثير على استدارة الكرش لدي، فلاحظت تلاشي نفخة البطن التي كنت أعاني منها.

وللمحافظة على هذه النتيجة من المفترض أن أعاود هذه الحمية بين الحين والآخر، ولكن ليس على فترات متواصلة.

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