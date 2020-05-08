فلسطين تعلن شفاء نصف مصابي فيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، أن أكثر من نصف المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في فلسطين تماثلوا للشفاء بعد تسجيل 37 حالة شفاء جديدة، فيما لم تسجل أي إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، إن حصيلة المتعافين ارتفع إلى 282 حالة، ما يعني أن نسبة المتعافين من المرض تمثل 51.5% من مجمل الإصابات البالغ عددها 547 إصابة.

وأكدت أن الحالة الصحية لجميع الحالات الموجودة في مراكز العزل والعلاج مستقرة حيث لا توجد أي حالة في غرف العناية المكثفة.

وأضافت أن عدد الحالات النشطة أي التي لا تزال مصابة يبلغ 261، بينها 158 في محافظة القدس و97 في باقي المحافظات الشمالية و6 حالات في قطاع غزة.