الأردن يسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن الأردن، الجمعة، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 508 حالة.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، في مؤتمر صحفي، إن الحالات الجديدة تتضمن إصابة 5 سائقي شاحنات (منهم اثنان أردنيّان) وإصابة طالب من العائدين قادم من روسيا، وإصابة 18 شخص مخالط لسائق الخناصري، معتبرا أن تسجيل هذا العدد من الإصابات يعد انتكاسة.

وأضاف أنه تم تسجيل 18 حالة لمخالطي شاحنة الخناصري في المفرق

وشدد الوزير الأردني على أننا أمام انتكاسة ولم نحتفل بأي انتصار على كورونا، مؤكدا أن كورونا لم ينتهي والخطر ما زال قائما.

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ولفت أن الانتكاسة الجديدة بمواجهة كورونا عطلت إجراءات التخفيف أيام عيد الفطر السعيد.

وأشار إلى أن أكثر من 22 فريق تقصي وبائي عملوا في محافظة المفرق.

حالات الوفاة: (9 )

تحت العلاج ( 84)