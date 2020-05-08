الكويت تسجل 3 وفيات و641 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الكويت، الجمعة، تسجيل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، في بيان، أن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي الحالات في الكويت إلى 7208 حالات.

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وقالت الوزارة الكويتية إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى 47 وفاة.

وأوضح الدكتور عبدالله السند، الناطق الرسمي باسم الوزارة، أن إجمالي الحالات التي شفيت من الإصابة بالمرض ارتفع إلى 2466 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بلغ 4695 حالة.