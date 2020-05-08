هل الفلافل يعتبر وجبة صحية.. حقائق تعرفي عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعتبر الفلافل من الأطباق الشرق أوسطية الأصيلة، ويحظي بشعبية خاصة بين الأشخاص النباتيين، ويتألف من مزيج قوامه الحمص (أو الفول)، التوابل، البصل والعجينة.

وبينما يحظي الفلافل بشعبية كبرى بفضل ما يحتويه من عناصر مغذية صحية، فإن كثيرين يتساءلون حول ما إن كان يعد طبقا صحيا في واقع الأمر أم لا. ونستعرض في النقاط التالية مجموعة من الحقائق الخاصة بقيمة الفلافل الغذائية، وهي كما يلي:

- سعرات حرارية: 333

- بروتين: 13.3 جرام

- كربوهيدرات: 31.8 جرام

- دهون 17.8 جرام

- ألياف: 4.9 جرام

- فيتامين بي 6: 94 % من القيمة اليومية

- المنغنيز: 30 % من القيمة اليومية

- النحاس: 29 % من القيمة اليومية

- حمض الفوليك: 26 % من القيمة اليومية

- المغنيسيوم: 20 % من القيمة اليومية

- الحديد: 19 % من القيمة اليومية

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- الفسفور: 15 % من القيمة اليومية

- الزنك: 14 % من القيمة اليومية

- الريبوفلافين: 13 % من القيمة اليومية

- البوتاسيوم: 12 % من القيمة اليومية

- الثيامين: 12 % من القيمة اليومية

كما يحتوي الفلافل على كميات صغيرة من النياسين، فيتامين بي 5، الكالسيوم والعديد من المغذيات الدقيقة الأخرى.

وحول ما يتردد عما إن كان الفلافل صحيا أم لا، فإن خبراء يؤكدون أن الفلافل مصدر غني بالفعل بالعديد من المغذيات الدقيقة، الألياف والبروتين. وبفضل هذه التركيبة، فهو يساعد على كبح الشهية، دعم مستويات السكر الصحي بالدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

وبالنسبة لطريقة تحضير الفلافل في المنزل، فهي وصفة سهلة التحضير باتباع الخطوات التالية:

- تسخين الفرن بشكل مسبق على درجة حرارة 200 درجة مئوية ودهن الصينية بمقدار من الزيت.

- خلط الحمص، الثوم، البصل، البقدونس، زيت الزيتون، الدقيق، مسحوق الخبز، عصير الليمون، الكمون، الكزبرة، الملح والفلفل في محضر الطعام، ومن ثم يستمر الخفق لحين امتزاج كل العناصر مع بعضها البعض، وذلك لمدة دقيقة تقريبا.

- سكب الخليط وتشكيله على هيئة كرات صغيرة ووضعها على صينية الخبز.

- ترك الفلافل مدة ما بين 10 لـ 12 دقيقة مع التقليب حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.