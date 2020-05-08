شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات هتساعدك على هضم الطعام.. خليها دايما بعد فطار رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زيوت وسكريات وكربوهيدرات جميعها من أنواع الأطعمة التى نتناولها فى رمضان على الإفطار بأشكالها المتعددة ولكنها من الأطعمة التى تؤثر على المعدة وتسبب صعوبة فى الهضم، لذلك يقدم الخليج 365 بعض السوائل التى ينصح بتناولها بعد الفطار لتساعدك على الهضم وفقا لما ذكره موقع healthline:

سوائل تساعد على الهضم

1:عصير التفاح

يحتوى التفاح على نسبة عالية من البكتين وهو من الالياق القابلة للذوبان والتى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى والمساعدة على هضم الطعام، كما انه يساعد فى علاج الامساك والاسهال ويقلل من خطر الالتهابات المعوية.

2:الشمر

يحتوي الشمر على عامل مضاد للتشنج يريح العضلات الملساء في الجهاز الهضمي. يمكن أن ويقلل من أعراض الجهاز الهضمي السلبية مثل الانتفاخ والتقلصات وسوء الهضم، لذلك ينصح بتناول الشمر بعد الافطار فى رمضان.

3:عصير البنجر

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يحتوي البنجر على نسبة عالية من الالياف التى تساعد على عملية الهضم وتعزيز صحة القولون والامعاء ، لذلك من الممكن تناول عصير البنجر بعد الفطار.

4:الزنجبيل

يحتوى الزنجبيل على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات وعسر الهضم.

5:النعناع

يحتوى مشروب النعناع على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على حماية الجهاز الهضمى من التقصات والانتفاح يساعد على هضم الطعام.