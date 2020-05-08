إنفوجراف.. 12 فائدة صحية للصيام

الخليج 365 - محمد طلعتالجمعة 2020/5/8 06:42 م بتوقيت أبوظبي
أظهرت دراسات عديدة أن للصيام دورا في تقليل الوزن، وطول العمر، وبعض الحالات الصحية الأخرى، إذ إن تقييد الاستهلاك الغذائي وخاصة الكربوهيدرات يوجه الجسم لاستخدام مخازن الطاقة فيه لاستمرار النشاطات الأيضية.
ويحمل الانقطاع عن الطعام والشراب العديد من الفوائد الصحية المثبتة علميا، والتي تمتد من زيادة فقدان الوزن، حتى تحسين وظائف الدماغ، وخاصة إذا صوحِب بنظام غذائي وأسلوب حياة صحي.
الإنفوجراف التالي يستعرض أهم فوائد الصيام..
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