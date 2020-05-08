خبيرة ملكية تتوقَّع إطلاق ميغان ماركل نسخة جديدة من مُدوّنتها بعد مغادرة القصر

توقّعت الخبيرة الملكية ميكا ماير بأن تطلق ميغان ماركل دوقة ساسكس نسخة جديدة من مدونتها The Tig، والتي ستكون مشابهة لموقع المؤلفة والممثلة الأميركية جوينيث بالترو، البالغة من العمر 47 عامًا، والتي تحمل اسم Goop Gwyneth Partlow، وكانت أغلقت ميجان مدونة أسلوب حياتها قبل أن تتزوج الأمير هارى، لكنهم تركوا الآن الحياة الملكية وانتقلوا الولايات المتحدة، ما يفتح المجال أمامها لإعادة موقعها مرة أخرى.

وقالت السيدة ماير، أيضًا، إن ميجان، البالغة من العمر 38 عامًا، ستدشن حسابًا جديدًا على إنستجرام، بعدما أغلقت حساباتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعى فى يناير 2018، واضطرت هى وهارى إلى التخلى عن الحساب الملكى على إنستجرام Sussex Royal عندما تخليا عن واجباتهما الملكية.

وأضافت الخبيرة الملكية: "أعتقد أن ميجان سيكون لديها حساب إنستجرام آخر.. وأعتقد بأنها ستفعل مثل Goop ، بإنشاء نسخة جديدة من The Tig.. وأعتقد حقا أن ذلك قادم"، وقالت "أنا متأكدة من أن هناك مدونه شبيهة بـ Goop ستطلقها قريبًا، لعدة أسباب مختلفة، فلدى صديقة لديها القليل من المعرفة من الداخل، وأعتقد أن دوقة ساسكس تعمل بالفعل على شىء ما"، وذلك وفقًا لما نقله موقع "express".

وتابعت "أعتقد أننا سنرى شيئًا مثيرًا للاهتمام ومبدعًا للغاية مع العقل المدبر من جميع أنحاء العالم مجتمعين لتقديم شىء ملهم قريبًا"، ويأتى هذا بعدما أعلنت ميجان وهارى عن خطط للتراجع عن دورهما فى العائلة المالكة ببيان فى يناير الماضي.

كان يأمل الزوجان الملكيان فى دور مزدوج يدعم الملكة وكسب أموالهم الخاصة، لكن الفكرة اعتبرت غير قابلة للتطبيق، ويعيش هارى وميجان الآن فى لوس أنجلوس، حيث ولدت وترعرعت ميجان، مع ابنهما آرتشى الذى يحتفل بعيد ميلاده الأول يوم 6 مايو 2020.

وغادرت ميجان وهارى العائلة الملكية برسالة وداع على صفحة Sussex Royal عبر موقع إنستجرام، وقالا: "كما نشعر جميعًا، يبدو العالم فى هذه اللحظة هشًا للغاية.. ومع ذلك، نحن واثقون من أن كل إنسان لديه الإمكانية والفرصة لإحداث فرق - كما نشاهد الآن فى جميع أنحاء العالم، فى عائلاتنا، ومجتمعاتنا وتلك الموجودة على الخط الأمامى - معًا يمكننا رفع بعضنا البعض لتحقيق الملء من هذا الوعد".

وأضافا "إن الأهم الآن هو صحة ورفاهية الجميع فى جميع أنحاء العالم وإيجاد حلول للعديد من القضايا التى قدمت نفسها نتيجة لهذا الوباء.. ونظرًا لأننا جميعًا نجد الجزء الذى نلعبه فى هذا التحول العالمى وتغيير العادات، فإننا نركز هذا الفصل الجديد على فهم أفضل السبل التى يمكننا المساهمة بها.

وتابع الزوجان الملكيان: "فى حين أنك قد لا ترانا هنا، يستمر العمل.. وشكرا لهذا المجتمع على الدعم والإلهام والالتزام المشترك بالخير فى العالم.. نتطلع إلى إعادة التواصل معكم قريبًا.. لقد كنتم رائعين.. حتى ذلك الحين، من فضلكم اعتنوا بأنفسكم وببعضنا البعض".

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