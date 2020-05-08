طُرق حماية رضيعك مِن الأشعة فوق البنفسجية الضارّة

برلين - لايف ستايل
أكدت الرابطة الألمانية للصيادلة على ضرورة حماية الرضيع في عامه الأول من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، التي ترفع على سبيل المثال خطر تعرضه لحروق شمسية.
وأوضحت الرابطة أن الملابس تمثل أساس الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة؛ حيث ينبغي تغطية الجلد بشكل كاف بواسطة القميص والسروال والقبعة وغطاء عربة الأطفال.
أما مواضع الجسم غير المغطاة فيجب حمايتها بواسطة كريم واق من الشمس بمعدل حماية (SPF) لا يقل عن 25، مع مراعاة أن يكون الكريم مقاوماً للماء ويشتمل على نسبة عالية من الفلاتر الفيزيائية إلى جانب فلاتر الأشعة فوق البنفسجية.
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