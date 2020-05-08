فوائد غير مُتوقَّعة للمرأة الحامل عند تناول كميات مناسبة من العدس

أكدت دراسة حديثة أهمية تناول المرأة الحامل كمية مناسبة من الفيتامينات والمعادن والبروتين والألياف، ولا يتعين على الأم الحامل تناول وجبات أكبر، بل يجب عليها اتخاذ خيارات غذائية صحية، تتساءل العديد من الأمهات الحوامل ما إذا كان تناول العدس أثناء الحمل آمنًا أم لا، وكشف موقع "boldsky" فوائد تناول العدس أثناء الحمل:

- يمنع فقر الدم

عندما تكونين حاملا، ينتج الجسم المزيد من الدم لدعم نمو الجنين، وإذا كنتِ لا تستهلكين كمية كافية من الحديد، فقد لا يتمكن جسمك من إنتاج عدد خلايا الدم الحمراء التي يتطلبها، ولذلك ينصح النساء الحوامل بتناول العدس.

- يقلل من خطر العيوب الخلقية

يعد العدس مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك، والذي يُعرف أنه يمنع تطور العيوب الخلقية مثل الدماغ أو السنسنة المشقوقة، ويساعد حمض الفوليك أيضًا في تكوين خلايا جديدة في الجسم ويلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في الحفاظ على مستويات الهوموسيستين في النساء الحوامل.

- يقلل من ارتفاع ضغط الدم

يضمن المحتوى العالي من البوتاسيوم في العدس الدورة الدموية الصحيحة ويستقر ضغط الدم، وتعاني بعض الأمهات الحوامل من ارتفاع ضغط الدم، مما قد يعرض الأم لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى.

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