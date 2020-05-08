شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الكمامة المضروبة من أكبر أسباب نقل العدوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أصبح وباءً عالميا، كان الجميع يفكر فى طريقة لحماية نفسه.

وكانت الكمامة هى الخطوة الأولى لذلك، لكن مع الوقت أصبحت الكمامة غير المطابقة للمواصفات والمصنعة من خامات غير طبية فى بعض الأحيان، والتى تباع على الأرصفة دون رقابة، خطرا، وخلال الشهرين الماضيين شنت أجهزة الأمن والرقابة عشرات الحملات فى كل المحافظات على مصانع ومنافذ بيع مستلزمات طبية مغشوشة على الأصفة.

وضبطت مئات الآلاف من الكمامات "المضروبة" المصنوعة من مواد ضارة وبعضها معاد تصنيعه من الأساس.

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في الفيديو التالي نرصد أضرار الكمامات المضروبة وتفاصيل تلك التجارة غير المشروعة."