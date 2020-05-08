شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: العين والأنف ينقلان عدوى كورونا 100 مرة أكثر من سارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف باحثون من كلية الصحة العامة في جامعة هونج كونج أن الفيروس التاجي كورونا معدي بنسبة تصل إلى 100 مرة من خلال العيون والمجاري الهوائية مقارنة بمرض سارس، والعيون هي طريق مهم للفيروس التاجي إلى جسم الإنسان وفقا لتقرير لصحيفة south china post والذي أكد أن السلالة الموجوده الآن لفيروس كوفيد 19 أكثر عدوى بنسبة 100 مرة من المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة وأنفلونزا الطيور في فتحتين للوجه تم اختبارها من قبل خبراء الصحة العامة .

وكشفت الاختبارات المعملية أن مستوى كورونا كان أكبر بكثير من سارس في المجاري التنفسية العلوية والملتحمة وهى الخلايا المبطنة لسطح العين، وأصبح الفريق الذي يقوده الدكتور مايكل تشان تشي واي ، من كلية الصحة العامة في جامعة هونج كونج ، من بين الباحثين الأوائل في جميع أنحاء العالم الذين يقدمون أدلة على أن الفيروس التاجي يمكن أن يصيب البشر من خلال كلتا نقطتي الدخول الأنف والعين وتم نشر نتائج الدراسة في العدد الأخير من The Lancet Respiratory Medicine .

حيث يقوم الباحثون بتربية أنسجة من الجهاز التنفسي البشري والعينين في المختبر وتطبيقها للدراسة لفيروس كورونا ومقارنتها مع سارس و انفلوانزا الطيور، ووجدوا أن فيروس كوفيد 19 أكثر فاعلية بكثير في إصابة الملتحمة البشرية والمجاري التنفسية العلوية من سارس ، مع مستوى فيروس أعلى بنحو 80 إلى 100 مرة.

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وأوضح الباحثين أن هذا يفسر قابلية انتقال عدوى كورونا أعلى من قابلية انتقال سارس، وأضاف الدكتورة تشان أن هذه الدراسة تسلط الضوء أيضًا على حقيقة أن العيون قد تكون طريقًا هامًا لعدوى كورونا في البشر.

تعزز الدراسة النصيحة للجمهور بعدم لمس أعينهم وغسل اليدين بانتظام لتجنب العدوى، بعد أن وجد الباحثون الجامعيون سابقًا أن الفيروس التاجي يمكن أن يبقى على قيد الحياة لمدة سبعة أيام على أسطح الفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك.

تتحدى النتائج التي توصل إليها فريق الدكتور تشان وآخرون الافتراض المنتشر على نطاق واسع في المراحل الأولى من الأزمة الصحية بأن الطاقم الطبي سيكون محميًا بشكل كافٍ باستخدام أقنعة N95 والملابس الواقية ، دون الحاجة إلى نظارات متخصصة.