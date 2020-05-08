نصائح لتربية الأطفال من 3 إلى 5 سنوات؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 مايو 2020 04:45 مساءً - الأطفال في سن ما قبل المدرسة من 3 إلى 5 سنوات، يُحار الآباء في كيفية التعامل معهم، والطريقة الصحيحة لتربيتهم بشكل إيجابي وفعال، لذلك كشف الدكتور محمد الفايد، خبير العلاج بالطاقة، عن مؤشرات التنمية لدى الطفل من 3 إلى 5 سنوات، وهي تسمى مهارات مثل معرفة أسماء الألوان، وإظهار المودة والقفز على قدم واحدة.

المؤشرات التنموية للأطفال



مؤشرات النمو هي الإجراءات التي يمكن لمعظم الأطفال القيام بها في سن معين، يحقق الأطفال هذه المؤشرات في طريقة لعبهم وتعلمهم وتحدثهم وتصرفهم وتحركهم (على سبيل المثال، الزحف أو المشي أو القفز).

عندما يدخل الأطفال مرحلة الطفولة المبكرة، يبدأ عالمهم في التوسع، سيصبحون أكثر استقلالية، وسيبدأون في إيلاء المزيد من الاهتمام للبالغين والأطفال خارج الأسرة. سيرغبون في الاستكشاف والسؤال عن الأشياء من حولهم، سيساعدك تفاعلك مع أفراد الأسرة ومن حولك على تشكيل شخصيتك وتحديد طرق التفكير والتصرف الخاصة بك. في هذه المرحلة، سيكون طفلك قادراً على ركوب الدراجة ذات العجلات الثلاثة، واستخدام مقص السلامة، وتمييز الأولاد عن الفتيات، وبدء ارتداء الملابس وخلعها بمفرده، واللعب مع الأطفال الآخرين، وتذكر أجزاء من القصص، وغناء الأغاني.

نصائح للأبوين



إليكِ بعض الأشياء التي يمكنكِ القيام بها بصفتك أحد الوالدين لمساعدة طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة:

استمري في القراءة لطفلك

اصطحبيه إلى المكتبات ومحلات بيع الكتب لغرس حب الكتب.

دعيه يساعد في المهام البسيطة.

شجعيه على اللعب مع الأطفال الآخرين. سيساعدك ذلك على فهم قيمة المشاركة والصداقة.

كوني واضحة ولا تغيري القواعد عندما يتعلق الأمر بتأديب طفلك. اشرحي له وأظهري له السلوك الذي تتوقعينه منه. عندما يقول لا، أخبريه بما يجب عليه فعله.

ساعدي طفلك على تطوير المهارات اللغوية من خلال التحدث بجمل كاملة وكلمات للبالغين. ساعديه على استخدام الكلمات والعبارات الصحيحة.

ساعدي طفلك على حل المشاكل عند الإحباط.

امنحيه عدداً محدوداً من الخيارات البسيطة (على سبيل المثال، تحديد الملابس التي يرتديها، ومتى يلعب، وماذا يأكل كوجبة خفيفة).



سلامة الأطفال تأتي أولاً

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بينما ينمو طفلك بشكل أكثر استقلالية ويتفاعل مع العالم الخارجي، من المهم أن تعرفي أنتِ وطفلك كيفية الحفاظ على سلامته. فيما يلي بعض النصائح لحماية طفلك:

نصائح لحماية طفلك

اشرحي سبب أهمية الابتعاد عن حركة المرور.

اطلبي منه ألا يلعب في الشارع أو يركض خلف الكرات التي تدخل الشارع.

توخي الحذر عند السماح لطفلك بركوب دراجة ثلاثية العجلات.

اجعليه يركب الرصيف وليس الشارع، ويرتدي دائماً قبعة صلبة.

افحصي معدات الملعب. تأكدي من عدم وجود أجزاء فضفاضة أو حوافَّ حادةٍ.

راقبي طفلك في جميع الأوقات، خاصة عندما يلعب في الخارج.

كوني حذرة مع الماء. علميه السباحة، ولكن راقبيه في جميع الأوقات عندما يكون بالقرب من بعض الماء (بما في ذلك حمامات الأطفال).

علمي طفلك أن يعتني بالغرباء

يجب أن يركب طفلك في مقعد سلامة السيارة مع تسخير مواجه للأمام؛ حتى يتجاوز الارتفاع أو الوزن الأقصى المسموح به من قبل الشركة المصنعة للمقعد.

عندما يتجاوز طفلك حد استخدام مقعد الأمان المواجه للأمام، سيتمكن من الركوب في مقعد أمان مرتفع، ولكن دائماً في الجزء الخلفي من السيارة، لدى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة معلومات حول سلامة الأطفال عند السفر في المركبات.

قواعد أساسية يجب عليكِ اتباعها في تربية طفلك